Detingut per intentar entrar al Principat amb 21 grams d'haixix i 1'9 d'MDMA

Andorra la VellaEl dijous de la setmana passada la policia va detenir a la frontera del DCNJ de Portà a les 15:45 h a un home no resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'home va apropar-se a la frontera i, en arribar, la policia va efectuar un registre. Després dels escorcolls, li van trobar 21 grams d'haixix i 1,9 grams d'MDMA. Per aquesta raó, els agents interventors van procedir a la detenció de l'individu.