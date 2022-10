Detingut a França per intentar transportar 334 cartons de tabac d'Andorra fins a París

Andorra la VellaUn automobilista de Val-de-Marne, regió al sud de la ciutat de París, ha estat enxampat per la policia francesa duanera a Pamiers, Arieja, quan retornava a casa el 15 d'octubre d'aquest any. En registrar el seu vehicle, van comprovar que l'home portava 334 cartons de tabac, a més de 12 quilograms de tabac d'enrotllar, tal com informa La Depeche.

Una vegada terminada la intervenció, va ser traslladat a les dependències policials de la gendarmeria a Pamiers, sota custòdia policial, per finalment declarar davant el fiscal. L'imputat va admetre els fets de tinència o transport i importacions de productes de contraban.

Finalment, va acceptar una pena de nou mesos a la presó, la retirada dels productes importats i una multa duanera de 36.996 euros, l'equivalent a la mercaderia que transportava.