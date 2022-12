Pas de la CasaLa Policia va arrestar dilluns a la frontera franco-andorrana un home no resident de 49 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic (contraban). L'individu duia un total de 4.440 paquets de tabac per un valor de 16.400 euros amagats en un doble fons d’un turisme.