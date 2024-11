Detingut un home acusat d'agressió sexual la matinada del dilluns

Andorra la VellaLa Policia va detenir dilluns al vespre a Canillo un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’arrest es va efectuar arran de la denúncia que va interposar una dona per una agressió sexual que hauria tingut lloc la matinada del mateix dilluns a casa d’un conegut, on s’hi havien reunit diverses persones.

En el moment de la detenció de l’home, se’l va trobar en possessió d’una petita bossa de plàstic amb restes de cocaïna. Per aquest motiu, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Estava fent els tràmits per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.