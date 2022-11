Detingut per robar en establiments comercials

Andorra la VellaLa policia va detenir dissabte al vespre un home, no resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte de furt en establiments comercials d'Andorra la Vella. Segons informen des del cos d'ordre, els agents van ser requerits per un comerç on el personal de seguretat havia controlat l'arrestat després de sostreure diversa mercaderia.

Els efectius van verificar el material furtat, que portava en l'interior de dues bosses, i va trobar-li més mercaderia furtada d'un altre establiment de la capital. A més, durant el control el detingut va manifestar que durant la setmana havia realitzat altres furts i que ho amagava tot al domicili d'un familiar, on pernoctava.

Des del cos d'ordre informen que fins al moment s'ha verificat el preu de cost de la mercaderia sostreta, d'aproximadament 900 euros, i ara s'està analitzant el valor de la resta. D'altra banda, al detingut també se li van trobar 1.640 euros en efectiu.