Detingut per robar més de 600 euros en habitacions d'hotel

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir el passat dilluns a Sant Julià de Lòria a un home no resident de 50 anys com a presumpte autor dels delictes de furt en casa habitada i violació de domicili. Segons es desprèn del balanç policial fet públic aquest dilluns, els agents de policia van ser requerits pels inquilins d'un hotel de la vila laurediana, ja que durant la darrera setmana, en tornar de la feina, trobaven a faltar diners en efectiu de l'interior de la cambra. De l'enquesta efectuada, la policia descobreix que l'autor del furt és un altre client de l'hotel, el qual accedia a la cambra a través del balcó de l'habitació i aprofitava l'absència dels inquilins per sostreure diners en efectiu. En total, l'interessat va sostreure més de 600 euros.

Aquesta és una de les 21 detencions que el cos d'ordre ha efectuat durant la darrera setmana del 4 al 10 de juliol. En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (5).

Precisament, entrant al detall dels delictes contra la salut pública, la matinada de diumenge a dilluns la policia va detenir dos homes residents de 23 i 24 anys. Tal com relaten les autoritats, una patrulla que efectuava rondes a peu per la vila per les festes del Roser, va observar un grup de joves, un dels quals duia una targeta a la mà amb restes de pols blanca. Així doncs, els agents van controlar al grup i van trobar dos embolcalls, un amb 0,5 grams de cocaïna i un altre amb 1,2 grams. Durant aquesta setmana, també es va detenir el dimecres a la nit a la frontera del riu Runer a un home no resident de 29 anys que accedia al Principat en autobús de línia regular en possessió d'un 'tripi' d'LSD. Quant a aquests delictes contra la salut pública, també es va detenir a dos homes residents de 21 i 26 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna cadascú.

Pel que fa a altres delictes, el cos d'ordre va detenir a la frontera del riu Runer a una dona no resident de 27 anys com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública i l'honor. La interessada accedia al Principat en un autobús de línia regular sense la documentació necessària per entrar al país. Tot seguit i pels fets exposats, la interessada va reaccionar de manera desproporcionada vers els agents interventors. El dijous, a Sant Julià de Lòria es va procedir a la detenció d'una dona resident de 39 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral. En aquests instants, l'assumpte es troba judicialitzat. Pels mateixos delictes en l'àmbit domèstic, el diumenge al matí es va detenir a una dona i un home residents de 25 i 27 anys respectivament per haver-se agredit mútuament.

A banda, el dissabte a la nit es va detenir un home resident de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Finalment, quant a delictes contra la seguretat del trànsit, cal destacar la detenció d'un home resident de 38 anys per donar positiu amb 1,92 grams d'alcohol per litre de sang.