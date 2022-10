Detingut per trencar d'un cop de puny un parabrisa

Andorra la VellaLa matinada de diumenge la Policia va arrestar un home no resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys. Els agents van ser alertats a la sortida d’un local d’oci nocturn perquè una persona hauria donat un cop de puny al parabrisa d’un cotxe causant importants danys al vehicle. Quan el van localitzar prop del lloc dels fets per procedir a la seva detenció, l’home va reaccionar de manera desproporcionada, segons recull el comunicat policial.