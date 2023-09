Detingut un turista per llençar una màquina de tabac per les escales d'un hotel del Pas de la Casa

Pas de la CasaLa policia informa que diumenge a les 9:45 hores al Pas de la Casa es deté un home no resident de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte de danys. Es tracta d'un client d'un establiment hoteler que llença per unes escales, i deixa inutilitzable, una màquina expenedora de tabac d'un valor aproximat de 2000 euros.