Detinguts amb 211 grams d'haixix a la frontera

Sant Julià de LòriaLa policia ha detingut aquest dilluns dues persones per introduir drogues al país. Es tracta d'una dona resident de 19 anys i un home no resident de 25 a qui s'ha arrestat pels volts de les onze de la nit en un control rutinari a la frontera del riu Runer en possessió de 211,8 grams d’haixix; 14,2 grams de marihuana i 0,5 de metamfetamina.

El mateix dilluns passades les sis de la tarda, la policia va detenir una altra dona, resident de 47 anys, per un delicte contra la salut pública per consum i possessió de cocaïna.

I diumenge cap a les onze del matí, en un control rutinari de documentació a la frontera amb França, es va arrestar un home no resident de 49 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per documentació falsa.