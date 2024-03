Detinguts per contraban al Pas de la Casa

EncampAquest dimecres a la tarda, dos homes no residents de 22 i 24 anys van ser arrestats al Pas de la Casa com a presumptes autors de delictes contra la funció pública per desobeir els agents i fugir quan els volien controlar per contraban de tabac i resistir-se posteriorment a la detenció. A l’home de 24 anys també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una altra identitat. Duien 100 paquets de tabac valorats en uns 370 euros i prop de 6.000 euros en efectiu.