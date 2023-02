Dos detinguts per cultivar 193 plantes de marihuana a Boí

BoíEls mossos d'esquadra van detenir la setmana un home de 22 anys i una dona de 56 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. Segons informen en un comunicat, l'arrest és resultat d'una investigació oberta el passat mes de setembre després de tenir indicis de l'existència d'un cultiu intensiu de marihuana en una casa del carrer Roquetes de Boí per la detecció d'un elevat consum d'electricitat, la instal·lació del qual estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa de distribució.

Davant les sospites i indicis, divendres de la setmana passada els agents van efectuar una entrada i perquisició a l'immoble en qüestió, on vam trobar fins a 193 plantes de marihuana, cinc caixes amb 10,6 quilograms d'aquest estupefaent assecat, dues bàscules de precisió, material fitosanitari i una completa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el cultiu interior de cànnabis. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.