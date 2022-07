Detinguts per estafar amb targetes de crèdits de tercers

Andorra la VellaLa policia va detenir aquest diumenge dos homes, no residents de 23 i 33 anys, per haver utilitzat la targeta de crèdit d'una tercera persona per pagar l'allotjament en un hotel de la capital. Segons s'indica al balanç de detencions, els agents van ser requerits en un establiment després que l'afectada enviés un correu electrònic reclamant la devolució de més de 1.400 euros, que suposadament li hauria cobrat l'hotel en qüestió, tot i no haver-hi estat mai allotjada.

Davant la situació, els efectius es van traslladar al lloc i van constatar que hi havia dos clients allotjats en una habitació, els quals havien fet una reserva amb el mateix import que reclamava la senyora del correu. En aquell moment, els membres del cos d'ordre els van controlar i van localitzar diferents targetes de crèdit amb diverses identitats, les quals havien anat fent servir en diferents serveis de restauració d'Andorra la Vella. Pels fets esmentats se'ls deté com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni.