Detinguts per obtenir 1.100 euros a la ruleta fent trampes

Andorra la VellaLa Policia va detenir dissabte a la tarda a Andorra la Vella dos homes de 43 i 62 anys i no residents com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per haver fet trampes al Casino.

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte i es van posar en coneixement de la Policia a la tarda, un cop l’establiment va fer les comprovacions davant la sospita que podrien haver comès un frau en el joc de la ruleta americana. Els policies especialitzats en jocs d’atzar els van identificar, recercar i detenir la mateixa tarda en un hotel de la capital. Actuaven de manera organitzada amb un tercer implicat, que ja havia marxat del país abans que la Policia rebés l’avís. Haurien causat un perjudici de 1.100 euros al Casino.

El sistema de frau consistia en que un d'ells despistava al crupier quan queia la bola al forat, mentre un altre movia les fitxes a zones de premi.

Un dels arrestats té antecedents per cometre fraus en casinos francesos i per intentar entrar en aquest tipus d’establiments amb documentació falsa. El tercer implicat té prohibida l’entrada en diversos d’aquests centres a França i també té antecedents per estafes a la ruleta.