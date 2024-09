Dos detinguts per possessió de drogues i conducció a gran velocitat

EncampLa Policia ha detingut aquest cap de setmana un noi de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Es trobava en possessió de quatre grams de cocaïna i 0,1 grams d’MDMA. Viatjava com a ocupant d’un cotxe que va ser controlat divendres a la nit a Encamp per circular a gran velocitat i produint sorolls. El conductor del vehicle, de 29 anys, va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 0,90.