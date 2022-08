Una discussió "banal" en una benzinera acaba amb una detenció

Andorra la VellaTres clients d'una benzinera van començar a discutir-se per un fet banal. La discussió, dimecres passat a les quatre de la tarda, va anar pujant de to fins que des de l'establiment es va trucar a la policia per alertar de la situació. Una patrulla es va desplaçar fins a la benzinera i va constatar que l'origen de la discussió era un "tema banal", segons recull el comunicat del cos. Tot i que l'inici de la confrontació verbal no era important, un dels clients, un home resident de 39 anys, es va regirar contra els agents desplaçats. Segons el comunicat, "l’interessat en tot moment té una actitud arrogant envers els funcionaris, i fa cas omís i es resisteix a les indicacions donades pels agents". L'home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència i resistència-.