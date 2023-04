Dotze detinguts per drogues en menys de 24 hores en un cap de setmana de festival

Andorra la VellaLa policia informa que aquest matí hi havia 15 detinguts a comissaria, 12 d'ells relacionats amb delictes de possessió de drogues. Tots els casos són de petites quantitats d'estupefaents, amb una intencionalitat clara de consum propi.

Durant aquest cap de setmana se celebra el festival 'Snowrow' i, malgrat que les fonts policials no poden confirmar que tots els arrestats per aquests delictes siguin relacionats amb l'esdeveniment, resulta evident que hi ha hagut un increment que ha desbordat aquest matí les dependències policials.

Pel que fa a la resta de detinguts, dos d'ells han estat per alcoholèmia i l'altra per una baralla.