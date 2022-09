Empresonat el germà de l'exministre d'energia veneçolà per la trama de corrupció a BPA

Andorra la VellaFidel Darío Ramírez, germà de l’exministre petrolier veneçolà Rafael Ramírez, ha estat empresonat a Veneçuela per formar part de l’entramat que un grup de jerarques chavistes i els seus familiars i amics van establir a BPA i a través dels quals se sospita es van rentar uns 2.000 milions de dòlars provinents de la corrupció a través de suborns per concedir obre si contractes públics. L’empresonament ha estat comunicat pel fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab.

En una breu entrevista amb The Associated Press, Saab va indicar que el detingut ja estava sotmès a un procés judicial. El germà de l’arrestat, a més d’haver estat exministre d’Energia i Petroli, també va presidir la corporació estatal Petrolis de Veneçuela S.A. (PDVSA). Aixó ho ha comunicat Associated Press.

Fidel Ramírez ja va ser detingut en 2018, encara que posteriorment es va veure beneficiat per una mesura cautelar i se’l va deixar en llibertat amb la prohibició de sortir de Veneçuela. El tribunal de la causa també va ordenar la reclusió de Fidel Darío en un centre de màxima seguretat a càrrec de la Direcció General de Contraespionatge Militar.

La documentació enviada per la Batllia al Ministeri Públic veneçolà revela que el germà de Ramírez tenia un compte a BPA on va rebre 250.000 euros per presumptes serveis mèdics a la petroliera veneçolana, va delimitar Saab, a banda d’altres quantitats. Fidel Darío “tenia contractes de prestació de serveis de salut per sumes exorbitants de diners mensualment durant l’any 2011 i 2012”, segons la investigació. Quan rebia aquestes xifres, en comptes fantasma a BPA, el president de la petroliera era el seu germà Rafael. La fiscalia va dir que Fidel Ramírez va arribar a posseir “enormes i injustificades sumes de diners en la Banca Privada d’Andorra (BPA), atès que eren productes de l’esquema de delinqüència organitzada i de legitimació de capitals”. Els diners totals rebuts en els comptes ascendiria a uns 326.000 euros, segons el document.

La fiscalia veneçolana, actuant en resposta a les queixes de l’actual ministre del Petroli, Tareck El Aissami, ha ordenat també l’arrest de l’exministre Rafael Ramírez per la seva presumpta participació en un pla delictiu de 5.000 milions de dòlars que involucrava préstecs falsos a PDVSA per part de persones amb informació privilegiada del govern. Durant anys, l’exministre va ser un dels assessors de major confiança de l’expresident Hugo Chávez. Estava encarregat d’administrar les reserves de petroli més grans del món en un moment en què els preus del cru pujaven.

Després del decés de Chávez, Ramírez va veure esvair-se la seva influència dins de l’anomenada “Revolució bolivariana” a mesura que Nicolás Maduro reforçava el seu control sobre el poder. Ha dit que les acusacions en contra seva són una cacera de bruixes en represàlia per la seva decisió de distanciar-se de Maduro, a qui va intentar enderrocar.

Ramírez va ser ministre de Petroli de 2002 a 2014, va presidir PDVSA de 2004 a 2014 i també va ser representant permanent de Veneçuela davant les Nacions Unides entre 2014 i 2017. Va fugir a Itàlia després que anessin sortint a la llum les seves actuacions a través de l’entramat que operava a través de BPA. La justícia italiana ha rebutjat la petició d’extradició sol·licitada per Veneçuela.