Encasta un Aston Martin amb 'matrícula de James Bond' en un pivot a Andorra

Andorra la VellaPortar una matrícula personalitzada pot jugar de vegades una mala passada. Sobretot si la matrícula és cridanera. Un cotxe de matrícula andorrana es va encastar amb un pivot dels que s’activen per evitar que passin per una zona de trànsit reservat. L’incident no hauria anat a més si la fotografia del xoc no s’hagués fet viral. I ho ha estat per la matrícula personalitzada del vehicle que porta com a número ‘007’, l’identificatiu de l’agent secret més famós del cinema: James Bond. Precisament, la qualificació de James Bond al conductor del vehicle és el que ha fet que la fotografia es viralitzés a les xarxes.