Intenta entrar heroïna al país i acaba detingut

Sant Julià de LòriaLa policia ha detingut aquest divendres al vespre, als volts de les 22 hores, un home, no resident de 20 anys, per intentar entrat al país per la frontera hispanoandorrana amb 1,1 grams d'heroïna. D'altra banda, la matinada d'aquest dissabte també han arrestat tres homes, residents de 28, 34 i 42 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol amb taxes d'1,08, 1,07 i 1,04.