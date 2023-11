Intenta entrar al país sota els efectes de les drogues i alcohol i amb cocaïna a sobre

Andorra la VellaLa policia va arrestar un home de 45 anys quan intentava entrar a Andorra per la frontera del Riu Runer. L'home conduïa un vehicle i va ser aturat per un control. Quan se li va fer la prova d'alcoholèmia va donar positiu amb una taxa d'1,13 grams d'alcohol per litre de sang. Posteriorment, se li va fer la priva de tòxics on també va donar positiu. Per últim, en l'escorcoll corresponent se li va trobar un embolcall de cocaïna amb 0,7 grams. Va ser arrestat per un delicte contra la seguretat en el trànsit i contra la salut pública.