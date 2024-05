Enxampada traient diners de la targeta d'una amiga

Andorra la VellaDues dones vivien juntes perquè una d'elles passava un mal moment econòmic. Per aquest motiu li va demanar que li deixés la targeta de crèdit per pagar una compra en un restaurant d'Andorra la Vella. No només va pagar el restaurant sinó que no li va tornar la targeta i va treure tres cops diners d'un caixer automàtic d'Andorra per un valor global de 800 euros. Com ja havia excedit el màxim que podia treure en un dia va baixar a la Seu d'Urgell per intentar tornar a treure diners. El límit, però també afectava els caixers de forma d'Andorra i, per tant, no va poder treure més metàl·lic.

L'amiga no va tenir en compte que els caixers tenen càmera de seguretat incorporada i, en conseqüència, cada cop que havia fet una retirada d'efectiu havia estat gravada. Tant a Andorra com a la Seu d'Urgell. Les imatges van ser mostrades per la policia tant a l'afectada com al seu fill que van reconèixer a l'amiga com la persona que treia els diners. Va ser condemnada a arrest nocturn d'un mes i mig i a pagar els 800 euros a la perjudicada.