Enxampat un caçador il·legal a un espai natural protegit

Andorra la VellaEls Agents Rurals han obert diligències contra una persona per caçar il·legalment un porc senglar femella amb l'ús d'un mètode de caça prohibit al parc natural de l'Alt Pirineu. Els agents van enxampar la persona mentre disparava dos trets per sacrificar l'animal, que es trobava atrapat en un llaç de sirga metàl·lica, segons informa RadioSeu.

Els fets han estat denunciats per caçar en època de veda i utilitzar mitjans no selectius. A més, l'acció es va dur a terme en un espai natural protegit i es va posar en perill l'os bru, una espècie protegida. A banda de les conseqüències penals, també s'ha presentat una denúncia administrativa per infracció de la Llei de protecció dels animals.