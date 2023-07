Enxampat ocupant el carril contrari borratxo amb una furgoneta un mes després de tornar-li el carnet

Andorra la VellaUn home va ser controlat per la policia un dijous a les tres de la tarda després que es rebés un avís d'una conducció imprudent per part d'una furgoneta. El vehicle ocupava el carril contrari i posava en perill altres conductors. Quan la policia li va fer el control d'alcoholèmia va donar positiu amb un índex d'1,07 grams d'alcohol per litre de sang.

El control va tenir lloc només un mes després que l'home hagués recuperat el carnet després que li hagués estat retirat per una alcoholèmia anterior. Va ser condemnat a un mes d'arrest nocturn i retirada de nou mesos del carnet de conduir, a més de 450 euros de multa.

L'home va demanar poder disposar del permís en horari laboral perquè la seva família pagaria les conseqüències de no poder acomplir la seva activitat. És majorista d'electrodomèstics, sovint són voluminosos, i els ha de portar amb la furgoneta. La fiscalia es va oposar dient que ja hi ha transport públic. Finalment, en cap de les dues instàncies judicials li han donat la raó per la reincidència. Es considera que no hi ha cap garantia que no torni a fer i posi en risc a altra gent. L'home havia demanat fins i tot una primera avaluació a la Unitat de Conductes Addictives per si tenia un problema amb l'alcohol, però el Tribunal Superior ha considerat que no és suficient motiu per deixar-lo conduir els nou mesos vinents.