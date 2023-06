Enxampats a un pàrquing d'Andorra la Vella carregant el cotxe amb 6.650 euros en tabac

Andorra la VellaLa Policia va detenir, dimecres al vespre a Andorra la Vella, dos homes, de 30 anys i no residents, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

L’arrest es va produir després que el Departament de Duana els controlés amb 1.800 paquets de tabac valorats en 6.650 euros. Els agents van detectar els presumptes contrabandistes durant una vigilància al centre de la capital. Van observar com els homes entraven i sortien d’un aparcament transportant bosses amb tabac que anaven introduint en dos vehicles amb matrícula francesa. Un cop van sortir del pàrquing conduint els cotxes, els van controlar, van comissar la mercaderia i van requerir la intervenció de la Policia per detenir-los.