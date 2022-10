Enxampen a un home amb 5.500 paquets de tabac al Pas de la Casa

Andorra la VellaLa Policia ha detingut al Pas de la Casa un home no resident de 49 anys per un presumpte delicte de contraban de tabac (contra l'ordre socioeconòmic). Els agents van controlar l'home divendres a l'interior del seu vehicle, on van trobar una gran quantitat de bosses de plàstic de diversos supermercats i capses de cartó amb un total de 5.500 paquets de tabac amb un valor total de 19.140 euros. La lluita contra el contraban és un dels objectius de la Policia, que ha reforçat els controls els darrers anys com un dels eixos de la cooperació amb França.