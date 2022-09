Expulsió de cinc anys per dues alcoholèmies i conduir dos cops amb el permís retirat

Andorra la VellaUn resident va ser detingut per donar positiu en alcoholèmia en grau penal el desembre del 2019. Se li va retirar el carnet i el juny del 2020 se'l va enxampar conduint i, per tant, va ser condemnat per crebantament de la pena imposada. L'agost del 2020 se'l va tornar a arrestar per un positiu en alcoholèmia i el març del 2021 va rebre un avís d'expulsió pels delictes comesos. Tres mesos després, al juny, va tornar a ser enxampat conduint i, per tant, amb un nou trencament de la prohibició de conduir en tenir el permís retirat. Interior va establir la seva expulsió tenint en compte que el primer control positiu va tenir lloc poc temps (deu mesos) després de ser resident. Finalment, es va decretar l'ordre d'expulsió considerant "especialment significatiu la comissió reiterada del delicte de crebantament de pena, fet que demostra que el recurrent no respecta l’autoritat ni les normes de convivència del país. D’altra banda, la reiteració delictiva també demostra que l’agent no és conscient de la gravetat dels fets comesos". L'expulsió es va decretar per cinc anys.

El recurrent al·legava que "el fet de conduir sota els efectes de l’alcohol no pot ser considerat com un risc per a la seguretat pública ni per l’ordre públic. La durada de l’expulsió anirà més enllà dels cinc anys i quan aquest termini finalitzi, si es torna a demanar una autorització de residència i treball, aquesta serà denegada per haver estat anteriorment expulsat del Principat. Té arrelament al Principat. Està casat des de fa un any, però mantenien una relació sentimental des de feia cinc, i la seva esposa ja seria resident al Principat si no s’hagués acordat l’expulsió. Subsidiàriament, sol·licita que la sanció d’expulsió se substitueixi per un advertiment".

El Tribunal Superior ha ratificat l'expulsió durant cinc anys per diferents motius. "Pel que fa la seva situació familiar, l’actor havia contret matrimoni des de feia només un any, sense que estigui acreditada la relació de parella durant cinc anys -relació que en cas d’existir seria prèvia a la inscripció de l’agent al Servei d’Immigració-, i de fet la seva esposa no comptava amb autorització per residir, i no tenen fills. Analitzades les circumstàncies anteriors, cal concloure que l’arrelament al Principat és escàs". El fet que si vol tornar a residir se li denegarà per haver estat expulsat, segons el Tribunal, no és matèria en discussió en aquesta causa perquè "les conseqüències de l’expulsió en un procediment". La petició que l'expulsió se substitueixi per un advertiment que la sanció d’expulsió es rebutja "no només perquè els fets considerats per imposar la sanció d’expulsió són suficientment greus, sinó perquè l’agent ja va tenir un advertiment previ a l’expulsió".