Un 'extemporer' d'Andorrà s'enfronta a deu anys de presó acusat de violació a Mallorca

MallorcaLa Fiscalia de Mallorca sol·licita una pena de 10 anys de presó per al jove argentí que treballava a Andorra com a temporer acusat de violar a una turista espanyola en un aparthotel de Santa Ponça al juny del passat any. El sospitós va poder esquivar a la policia diversos mesos després que el denunciessin, però en voler abandonar l'Illa en direcció a Andorra, on treballava a l'hivern, va ser interceptat i arrestat.

Així mateix, l'acusació pública demana que el processament indemnitzi a la víctima en 18.000 euros pels danys morals ocasionats. El judici per aquests fets se celebrarà pròximament en l'Audiència Provincial de Palma. El sospitós, de 25 anys, va ser arrestat per la Guàrdia Civil gairebé cinc mesos després de l'ocorregut en l'aeroport de Son Sant Joan, quan pretenia abandonar l'Illa amb direcció a Andorra i sabent que els agents estaven després de la seva pista.

Els fets, segons l'escrit de la Fiscalia, es remunten a la nit del dia 17. L'acusat es trobava en Santa Ponça treballant en l'hostaleria. Aquest dia, al costat d'uns companys, va conèixer a un grup de noies espanyoles que es trobaven de vacances i que s'allotjaven en un establiment hoteler de l'avinguda Rei Jaume I. Una hora més tard d'aquesta trobada, tots dos grups van decidir anar a l'apartament de les joves.

Una vegada allí, l'imputat i la víctima van intimar i en un moment donat van marxar a una de les habitacions a mantenir relacions sexuals. En ple acte la jove va començar a sentir-se incòmoda i li va dir que parés, però ell va fer cas omís a les indicacions. I no sols això, sinó que la va subjectar fortament i va continuar penetrant-la, a pesar que la noia plorava i no cessava de demanar-li que la deixés. La víctima, a conseqüència de l'ocorregut, va sofrir hematomes en el maluc, lesions en un pit, en el coll, els glutis i irritació en zona íntima.

Hores més tard la jove va denunciar el que va succeir a l'apartament i la Guàrdia Civil va iniciar la cerca del presumpte violador, al qual va posar en crida i cerca. Així ho ha recollit el diari mallorquí Última Hora.