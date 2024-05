Fereix un ciclista a la rotonda de Prestigi Automòbils per no respectar el 'ceda' a la rotonda

Andorra la VellaUn home conduïa el seu cotxe pel Pont de la Tosca en sentit ascendent vers Encamp. Quan va arribar a la rotonda on hi ha Prestigi Automòbils i enllaça amb la carretera de l’Obac no va fer el cediu el pas al qual estava obligat.

El conductor va entrar a la rotonda en el mateix moment que passava un ciclista al qual va atropellar en topar el lateral dret del turisme contra el lateral dret de la bicicleta, fent-lo caure al terra. El ciclista circulava correctament en sentit descendent d’Encamp vers al vial d’Escaldes-Engordany i feia el gir vers la rotonda per dirigir-se a la carretera de l’Obac.

Arran de la col·lisió el ciclista va patir importants lesions consistents en fractura 1/3 mig de la clavícula en 3 fragments, contusió maluc i cuixa drets, abrasió colze, avantbraç i canell drets i abrasió maluc, cuixa, cama i turmell.