Ferit arran una col·lisió a tres bandes

Andorra la VellaAquest matí, a l’avinguda del Través, a La Massana, s’ha produït una col·lisió per abast que ha involucrat tres turismes amb matrícula andorrana. Com a conseqüència de l’accident, un dels conductors, un home resident de 38 anys, ha resultat ferit.

Segons informa la Policia d’Andorra, els serveis d’emergència s’han desplaçat ràpidament al lloc dels fets per assistir al ferit i assegurar la zona. Les causes de l’accident encara estan sent investigades.