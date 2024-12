Ferit el conductor d'un cotxe que va patir un accident a la CG2

Andorra la VellaLa Policia ha informat d'un accident aquest dilluns a la tarda a Soldeu, a la parròquia de Canillo, on un vehicle ha sortit de la via i ha col·lidit amb un altre que es trobava estacionat amb el conductor a l'interior.

Com a conseqüència del sinistre, el passatger del vehicle que ha sortit de la via, un home de 59 anys, ha resultat ferit. Els serveis d'emergència han intervingut ràpidament per atendre els afectats. Les autoritats investiguen les causes de l'accident.