Ferit de gravetat per un accident amb una conductora beguda a l'Orri

Andorra la VellaUna conductora que anava pel Prat de la Creu en direcció Santa Coloma va voler entrar a l'aparcament contigu al restaurant Orri. En la maniobra va envair el carril contrari i va impactar contra un motorista que transitava en direcció Escaldes. Era passada la mitjanit i quan la policia va arribar, els agents es van donar que el motorista patia ferides importants i va ser traslladat a l'Hospital.

La policia va comprovar que la dona semblava trobar-se sota la influència de l'alcohol. No es va poder fer correctament la prova in situ i va ser traslladada al Despatx Central on l'alcoholímetre de precisió va marcar un índex d'1,31 grams d'alcohol per litre de sang.

A l'hospital, el ferit va ser sotmés a un TAC on es van detectar ferides internes al fetge i a la melsa. A més, tenia un traumatisme a ambdós canells –fractura terç mig escafoides del canell esquerre, esquinç canell esquerre, sinovitis articulació dorsal escafosemilunar en el canell esquerre i mínima tenosinovitis de l’extensor dels dits de la mà esquerra-, contusió a regió costal –contusió pulmonar difusa, lesions pulmonars bilaterals-, contusió i ferida a colze dret i erosió i hematoma a 1/3 distal anterior tíbia esquerra.

La conductora, que va ser detinguda, no tenia antecedents penals. Va ser acusada d'un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l i un de lesions per imprudència greu. La condemna va ser d'onze mesos d'arrest nocturn condicional i onze mesos sense carnet.