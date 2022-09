Una festa de dues parelles a Encamp va acabar amb un intent d'assassinat a cops de matxet

EncampDues parelles van fer una festa a casa d’una d’elles l’any passat a Encamp. Van estar bevent força alcohol i cap a dos quarts de deu de la nit va haver-hi una discussió entre la parella que havia vingut de fora. L’incident va pujar de to i l’home va tirar el mòbil de la dona i va començar a cridar i trencar el mobiliari del pis, trencant diversos gots i llençant cadires contra la paret. La dona propietària del domicili va demanar a la parella que marxessin. Van marxar però els dos homes i el que havia provocat els problemes va trencar d’un cop de peu la porta.

Quan els dos homes van tornar, l’home de la baralla va tornar a discutir-se amb la seva parella. La propietària va tornar a interposar-se, però aquest cop l’home la va agafar dels cabells i la va llençar a terra. L’altre home, en veure el que li havia fet a la seva dona, va anar a la cuina i va agafar un matxet, d’una llargada total de 49 cm amb una fulla punxent i tallant de 34,5 cm, que tenia en un moble al menjador. Segons recull la sentència, “el desenfundà, es dirigí vers l’home que havia empentat la seva dona. i li propinà dos cops de matxet per darrere, afectant-li la cara i la zona del coll, costat dret”. Quan la víctima, que havia estat qui havia destrossat el mobiliari, es va girar cap al seu agressor i li donà un tercer cop amb el matxet produint-li un tall a l’orella esquerra. Un cop fet l’atac, va deixar el matxet damunt del llit d’una habitació i va fugir per la finestra.

L’home agredit “va agafar un ganivet de cuina i dirigint-se vers la propietària de la casa li cridà, tot mostrant-li el ganivet amb ànim intimidatori: “dónde está, dime dónde está que lo voy a matar”. Com no va respondre, l’home va donar diversos cops de puny a la dona que va poder apartar “el ganivet amb un gest de la mà, i sortir del domicili per demanar auxili als veïns”. L’home la va seguir i la va seguir agredint mentre cridava “me han machetao, me han machetao”.

Quan van arribar els policies, l’home que havia rebut l’atac amb el matxet es va revoltar “volent marxar del lloc, no deixant-se controlar pels Agents ni visitar pels serveis mèdics”. Cridava als Agents de Policia: “sois unos hijos de puta”, “estos hijos de puta que se vayan de aquí”, “os voy a matar a todos vosotros y a vuestros padres” i dirigint-se a un dels agents li digué: “puto calvo de mierda, cuando te vea por la calle prepárate”, escopint tant a aquest darrer, com a un altre agent. Finalment, es va haver de fer ús de la força, per poder-lo contenir. Va ser arrestat.

Quan la policia va localitzar a l’agressor del matxet, va manifestar a la patrulla interventora, i va quedar enregistrat, “he cogido elmachete y le he dao mucho y mucho. Y mucho, porque lo quería ver muerto, muerto, lo quería ver muerto, muerto, muerto”. També va ser detingut.

L’agressor amb el matxet va ser condemnat com autor d’un delicte major d’assassinat en grau de temptativa, concorrent la circumstància modificativa de la responsabilitat penal de sermenor de 21 anys, a una pena de quatre anys i mig de presó.

L’agredit va ser condemnat com autor d’un delicte major d’amenaces condicionals de mort amb arma, d’uns delictes menors de maltractament en l’àmbit domèstic, amenaces no condicionals i injúries als agents de l’autoritat, i d’unes contravencions penals de resistència als agents de l’autoritat i lesions i danys dolosos, concorrent la circumstància modificativa de la responsabilitat penal de ser menor de 21 anys i les agreujants de reincidència en relació als delictes menors de maltractament en l’àmbit domèstic i injúries als Agents de l’autoritat i d’ésser el subjecte passiu funcionari o autoritat en exercici del seu càrrec en relació al delicte d’amenaces no condicionals. A més és un delinqüent habitual. Se l’ha condemnat a dos anys de presó.