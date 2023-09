Fiscalia exigeix 13 anys de presó per un acusat d'amenaçar i violar una dona al Pallars Sobirà

Andorra la VellaLa Fiscalia de Lleida demana 13 anys de presó per a un home, de nacionalitat estrangera, acusat d'amenaçar i agredir sexualment una dona al Pallars Sobirà l'any 2020, durant un trajecte en cotxe. El judici es farà l'11 d'octubre a l'Audiència provincial, tal com informa Ràdio Seu.

Segons l'escrit del ministeri públic, l'home va aturar el vehicle en una zona boscosa i va començar a tocar les cames de la dona i a besar-la malgrat l'oposició reiterada d'ella. En constatar que ella ho rebutjava, el presumpte agressor i violador va treure una navalla d'uns 24 centímetres, la va aproximar al pit d'ella i la va amenaçar tot dient-li: "O em dones el que vull o et mataré". I tot seguit, va penetrar-la vaginalment. Més tard, l'home va advertir-la reiteradament que si revelava el el que havia la mataria. Arran dels fets, la dona pateix por i estrès posttraumàtic.

El cas l'ha portat el Jutjat de Primera Instància i d'Instrucció de Tremp. La Fiscalia demana per a l'acusat 11 anys de presó, per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal via vaginal, i dos anys més pel delicte d'amenaces. A banda d'això, proposa també per a l'home la inhabilitació absoluta per a determinades feines, a més de la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant 17 anys i d'una pena addicional de 7 anys de llibertat vigilada.

Finalment, el misteri públic també sol·licita que el presumpte delinqüent sigui expulsat de l'Estat espanyol tan bon punt hagi complert tres quartes parts de la condemna o bé en el moment que se li concedeixi el tercer grau. Pel que fa a la responsabilitat civil, li demana 10.000 euros pels danys morals causats a la dona.