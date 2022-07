Fiscalia rebaixa a deu anys la petició de presó per l'autor de l'atropellament al McAuto

Andorra la VellaLa Fiscalia ha rebaixat la pena de presó sol·licitada a l'autor de l'atropellament mortal que va tenir lloc davant del McAuto, el passat 21 d'agost del 2020, a un període de deu anys ferms a la Comella. D'aquesta manera, el ministeri públic accepta, en certa forma, l'acusació d'homicidi dolós, tot i que ha posat de manifest que es podria tenir en compte l'agreujant de traidoria en els fets i tornar a posar l'assassinat sobre la taula del Tribunal Superior, on aquest divendres s'està tornant a debatre el cas.

Malgrat que des de l'acusació pública s'hagi rebaixat la demanda d'empresonament, el fiscal ha tornat a sol·licitar l'expulsió definitiva del país, el decomís del cotxe i ha recalcat la voluntarietat de l'inculpat, que es troba al centre penitenciari de la Comella des de poc després dels fets, per atropellar i causar dolor a la víctima. Tanmateix, cal destacar que abans de la celebració de la vista la Superior, la família del difunt i el metge espanyol han arribat a un acord de compensació econòmica, gràcies al qual han retirat l'acusació d'assassinat.

Per la seva banda, des de la defensa han remarcat la manca de voluntat de l'acusat d'acord amb el que figura a la sentència en primera instància emesa pel Tribunal de Corts i la por del moment, afirmant que l'home només volia marxar i que la defunció "va ser mala sort" perquè se li va enganxar la cama a la roda del vehicle i en aquesta situació "l'impacte del cap contra el terra va ser molt fort". Així doncs, demanen requalificar els fets com un delicte d'homicidi per imprudència i que s'apliqui una reducció de la pena fins al dos anys i mig de presó, dels quals dos exercicis ferms, que ja hauria complert, i la resta en suspensió de no cometre cap delicte a Andorra en un període de dos anys.

Cal recordar que la sentència del Tribunal de Corts va condemnar el metge espanyol a una pena de cinc anys de presó, quatre ferms i un condicional, tenint en compte que el metge hauria actuat impulsat per una por extrema davant l'actitud que va tenir la víctima moments abans del succés.