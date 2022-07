CanilloUn llamp ha provocat un incendi a la soca d'un pi a Soldeu. Segons han informat els bombers, s'han desplaçat 5 efectius per combatre el foc. Un vídeo penjat a través de les xarxes socials mostra com el foc afecta la zona de muntanya. A més, s'han desplaçat dos helicòpters, un de comandament i un altre per fer descàrregues d'aigua.

Tenen feina aquests dies els Bombers 😱 Foc a Soldeu per culpa (penso) dels llamps ⚡️ pic.twitter.com/fr0iyR3xfq — annekeandorra (@annekeandorra) 29 de julio de 2022