Els fan fora d'un local d'oci per barallar-se i tornen amb ganivets i una navalla

El Pas de la CasaLa policia ha detingut tres homes com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Es tracta d’un resident de 37 anys i dos no residents de 19 i 23, arrestats al Pas de la Casa aquesta matinada.

Segons informen, els agents han rebut l’avís cap a dos quarts de quatre de la matinada quan els tres homes, a qui s’havia expulsat d’un local d’oci nocturn després d’una baralla, han tornat "molt alterats i armats per accedir-hi de nou". Quan han vist arribar la policia han marxat, però se'ls ha localitzat a pocs metres de l’establiment. Duien una navalla semiautomàtica de vuit centímetres de llarg i 1,5 d’ample, i dos ganivets amb una llargada de vint centímetres i una amplada de 4,5.

Cal afegir que dijous a la tarda, la policia va detenir un altre home, no resident, a la frontera amb França com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per identificar-se amb una identitat falsa.