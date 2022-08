Furta un cotxe dels bombers de Puigcerdà i el detenen begut i sense carnet

PuigcerdàUn veí de 18 anys i resident a l’àrea metropolitana de Barcelona ha estat detingut durant la matinada de dissabte a diumenge per, presumptament, haver robat un vehicle dels Bombers de la Generalitat a Puigcerdà i conduir-lo sense carnet i sota els efectes de l’alcohol. Segons han indicat des dels Mossos d’Esquadra, el jove va entrar per la força al parc de Bombers de Puigcerdà, va sostreure un cotxe i diverses peces de roba d’un uniforme d’aquest cos d’emergència, amb les quals es va vestir. Posteriorment, segons assenyalen les mateixes fonts, ho va conduir per l’entorn i, en el moment de localitzar-lo, es va constatar que havia sofert algun accident de caràcter lleu. L’arrestat ha de passar a disposició judicial aquest dilluns als jutjats de Puigcerdà.