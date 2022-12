Furts a temporers en pisos de Canillo

CanilloDues persones que estan en tràmits per treballar de temporers han presentat denúncia a la policia perquè els han robat els diners que tenien en els seus apartaments de l'edifici Visa d'El Tarter. Segons ha informat el cos de policia, les primeres investigacions apunten que la porta dels pisos no estava forçada. Per tant, es descarta que els delictes puguin estar relacionats, en principi, amb una banda organitzada o professional. Les queixes dels afectats comportaran que en l'edifici s'acabin posant mesures de seguretat per evitar que es tornin a repetir situacions com aquesta.