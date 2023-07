El futur de la nena del vel: Els seus pares esperen recuperar la custòdia

Andorra la VellaEls pares de la nena del vel esperen la sentència del Tribunal Superior, que aviat decidirà si recuperen la custòdia de la nena o no, tal com recull RTVA. El pare està acusat d'agredir el fill, amb el beneplàcit de la mare, fets que neguen rotundament. Un cas que porta en marxa des del 2021, quan va esclatar després que es prohibís a la nena anar a classe amb vel.

Els dos infants es troben actualment i per ordre judicial al centre d'acolliment de la Gavernera, des de final de gener. Una situació que els pares preveuen pugui canviar aviat. L'advocada de la família al·lega que la batlle de penal no va veure perill per als menors i no va considerar la imposició de cap mesura cautelar. No obstant això, sí que ho va fer el batlle de menors.