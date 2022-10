Gairebé 120.000 euros en tabac andorrà requisats a contrabandistes francesos

Andorra la VellaDurant el mes d'octubre hi ha hagut un fort moviment de contraban de tabac provinent d'Andorra al departament dels Pirineus Orientals, al sud de França. 119.000 euros en tabac de contraban, per ser més exactes. Segons informa el mitjà francès L'Indépendant, el passat 6 d'octubre les autoritats de Bourg-Madame van intentar controlar al conductor d'un vehicle que tornava d'Andorra. Va intentar fugir de la policia fent girs fins que va ser enxampat. A l'interior del cotxe van trobar 392 paquets de tabac i 2 quilograms de tabac de cargolar per un valor de 39.000 euros. A més, a la matinada d'aquest dimarts, els funcionaris duaners de Porta van interceptar un altre vehicle procedent del Principat que portava 830 paquets de tabac, amb un valor de 80.000 euros.