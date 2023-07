El Govern Valencià anuncia modificacions a la llei de plurilingüisme

Andorra la VellaEl nou conseller d'Educació del govern valencià, José Antonio Rovira, ha avançat aquest dijous que l'executiu del PP i Vox modificarà la llei de plurilingüisme aprovada el 2018 pel govern del PSPV, Compromís i Unides Podem per eliminar l'obligatorietat del valencià com a llengua vehicular per a l'alumnat que sol·liciti l'exempció de l'estudi de l'assignatura.

Es tracta d'una opció que la llei d'educació de l'any 1983, encara vigent, reconeix als habitants dels municipis de vuit comarques on històricament el català no hi ha estat present o hi ha estat residualment. Aquestes comarques són el Baix Segura a la província d’Alacant; la Plana d'Utiel, el Racó, la Foia de Bunyol, la Vall de Cofrents, els Serrans i la Canal de Navarrés a la de València: i l'Alt Palància a la de Castelló.

Rovira ha fet l'anunci aquest migdia en l'acte d'intercanvi de cartera amb la fins ara titular del departament, la dirigent de Compromís Raquel Tamarit. Per al nou conseller, el fet que l'alumnat que demana no estudiar l'assignatura de valencià hagi de fer servir el català en l'aprenentatge d'altres matèries és "un forat de la llei que caldrà solucionar immediatament".