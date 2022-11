Grandvalira Resorts confirma l'obertura de les estacions per divendres

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts -Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira- obriran al públic aquest divendres 2 de desembre, tal com estava previst, donant el tret de sortida a la vegada a un llarg pont de la Puríssima que enguany comprèn dos caps de setmana.

Les nevades d’aquests dies i la baixada de la temperatura han permès a les estacions ultimar tots els preparatius de cara a l’estrena de la nova temporada d’hivern, que es preveu es pugui fer amb bones condicions. Grandvalira Resorts anunciarà pròximament les condicions exactes d’obertura (pistes, remuntadors, gruixos de neu, activitats, serveis, restaurants,...), que aniran evolucionant durant els propers dies en funció de les previsions meteorològiques, que auguren més nevades i baixes temperatures.

Recollida dels Forfets de Temporada

Per tal d’agilitzar la recollida dels passis de temporada i evitar aglomeracions a taquilles els primers dies d’obertura, Grandvalira Resorts recomana als clients ser previsors i recollir els forfets amb anticipació als punts de recollida ja actius des de fa dies. L’estand de l’Illa Carlemany, la Casa de la Muntanya d’Ordino, les taquilles del Telecabina la Massana, del Funicamp, de Canillo i del Pas de la Casa, així com les oficines de Pal Arinsal de la Massana estan obertes per poder recollir i comprar l’Andorra Pass, el Nord Pass i el Mountain Pass.

Pel que fa al forfet escolar, l’únic punt de recollida són les oficines de Ski Andorra (carrer de la Valira 2, Andorra la Vella), mentre que la compra i la recàrrega dels suports es pot realitzar a través de la web www.skiandorra.com