Habitatge Digne demana a Gili que es posicioni pel cas de Marc Gonzàlez i Desokupa

Andorra la VellaLa Coordinadora per l’Habitatge Digne ha sol·licitat al Govern d’Escaldes-Engordany, liderat per Rosa Gili, que es manifesti públicament davant el cas d’assetjament immobiliari que implicaria el conseller del Comú Marc Gonzàlez. Segons han denunciat, aquest cas, que va sortir a la llum gràcies a la intervenció del Sindicat d’Habitatge de Reus, evidencia una conducta que consideren inadmissible en un càrrec públic.

El col·lectiu assegura que Marc Gonzàlez va assetjar les ocupants d’un habitatge que tenia intenció de comprar i, posteriorment, les va amenaçar amb enviar una empresa de desocupació per forçar-les a marxar. Per a la Coordinadora, aquest tipus d’accions són pròpies d’estratègies especulatives que s’han vist en altres llocs, com Catalunya, però que també comencen a tenir paral·lelismes amb la situació a Andorra.

El col·lectiu ha explicat que va ser contactat a la tardor pel Sindicat d’Habitatge de Reus, que va informar-los sobre les presumptes accions del conseller escaldenc. Tot i respectar els temps d’aquest sindicat per fer públic el cas, ara consideren imprescindible una condemna política: "No podem permetre que un càrrec públic al nostre país hagi assetjat i amenaçat unes veïnes per fer-les fora d’un habitatge i que surti impune".

Segons expliquen, el cas de Gonzàlez es diferencia d’altres perquè “ha deixat moltes proves escrites i gravades del seu assetjament i amenaces”. Aquesta documentació, sumada a la pressió exercida pel Sindicat d’Habitatge, hauria fet que el conseller desistís de continuar amb les seves accions i amb la compra de l’immoble.

La Coordinadora vincula aquest cas amb les pràctiques especulatives de grans i petits tenidors que s’han denunciat a Catalunya i Espanya. En aquest context, expliquen que entitats financeres i fons d’inversió acumulen habitatges buits per controlar l’oferta i augmentar els preus de mercat. Tot i que asseguren que la realitat d’Andorra és diferent, denuncien que les tàctiques d’assetjament es fan servir també al Principat contra inquilins que compleixen amb els seus lloguers.

"Ens ho trobem diàriament a Andorra", alerten. També aprofiten per advertir que “no és l’únic cas semblant que ens ha arribat on polítics i especuladors del país estan implicats, tant dins com fora d’Andorra”.

Des del col·lectiu celebren que la pressió col·lectiva hagi funcionat en aquest cas, però insisteixen que és imprescindible una resposta contundent de la cònsol major Rosa Gili, com també dels grups polítics de Concòrdia i el PS. "Els hi toca moure fitxa, no hi ha opció al silenci", declaren, recordant que la candidatura escaldenca va guanyar les eleccions amb un programa centrat en el dret a l’habitatge, després de la mobilització popular més gran viscuda al país en aquest àmbit.

Finalment, la Coordinadora fa una crida a les persones que es trobin en situacions similars perquè denunciïn i busquin suport col·lectiu: “Si ens unim, tenim molta més força que si anem per separat.”