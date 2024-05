Un home intenta aturar el trànsit, insulta la policia i acaba detingut

Andorra la VellaUn xofer d'autobús comunal va avisar la policia perquè un home havia pujat al vehicle a la Massana cridant i dient-li en veu alta "eres un chulo de mierda y un capullo". L'home estava molt nerviós i els agents de Policia li van recomanar que agafés un altre autobús. Va respondre "si no me lleva el autobús me llevais vosotros y sinó iros todos a tomar por culo, la voy a liar" i "iros todos a la mierda".

Els policies li van demanar que marxés, però l'home va anar al mig de la carretera per impedir el trànsit. Els agents el van agafar pels braços per treure'l i ordenar-li que marxés. L'home els va tornar a insultar dient "iros a la mierda".

Els agents de Policia van procedir a la detenció perquè continuava increpant-los dient "que os den por culo, sois unos mierdas", traslladant-lo a les dependències policials de manera forçada. Va ser acusat d'un delicte menor d'injúries a l'autoritat.

Va ser condemnat a un arrest nocturn condicional i només 50 euros de multa, ja que la seva situació econòmica és molt precària.