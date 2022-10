Un home que va estar en una baralla diu que l'han advertit d'expulsió d'Andorra per ser homosexual

Andorra la VellaDos homes que eren parella es trobaven en un hotel d’Andorra. Els dos es van barallar i “com a resulta de l’enfrontament van resultar lesionats els dos intervinents i es va originar un aldarull en l’establiment hoteler on es trobaven, que va fer necessària la intervenció de la

policia, produint-se la detenció dels dos participants”. Van ser acusats d’un delicte de maltractament domèstic. Un d’ells, resident, que va donar 1,49 en la prova d’alcoholèmia, va rebre per part del ministeri d’Interior una advertència d’expulsió d’Andorra.

L’home va recórrer aquesta advertència de foragitament i l’argument de més pes és que se li estava fent per la seva condició d’homosexual i, per tant, se l’estava discriminant. Considerava que “l’advertència d’expulsió és desproporcionada, ja que no té termini de prescripció i produeix efectes negatius en la situació d’immigració de l’interessat”.

Govern va rebutjar el recurs perquè l’home “no ha aportat cap indici sobre l’eventual existència d’un tracte discriminatori i la condició sexual de l’interessat ha estat irrellevant en aquest procediment. D’altra banda, la mesura adoptada no té caràcter sancionador i, per això, no s’ha vulnerat el principi de presumpció d’innocència. L’advertència d’expulsió no afecta la situació d’immigració del recurrent i, en conseqüència, no es pot considerar desproporcionada”.

El Tribunal Superior ha tombat el recurs perquè l’home no aportat “indicis fonamentats sobre l’existència de la discriminació” i els fets en què “es basa la resolució impugnada consisteixen en l’enfrontament que va tenir el recurrent amb la seva parella en l’habitació d’un hotel, produint-se lesions mútues, en el marc d’un esvalot que va motivar que els responsables de l’establiment avisessin la policia, la qual va procedir a la detenció dels interessats”. Afegeix que “resulta evident que l’actuació policial va respondre inicialment al tumult produït per la baralla i a la constatació posterior de les lesions que presentaven els intervinents, sense que l’orientació sexual dels mateixos hagi tingut cap rellevància en aquest cas”.