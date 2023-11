Un home ha estat condemnat fins a sis vegades per alcoholèmies per sobre del límit penal

Andorra la VellaLa sentència no fa referència a si el condemnat té el rècord d'Andorra de detencions per superar el límit penal d'alcoholèmia fixat en 0,8 grams d'alcohol per litre de sang. En tot cas, no deu estar lluny. Es recull que ha estat condemnat 6 vegades des de l’any 2013. I no només això, ha estat controlat begut quan encara es trobava en el període de retirada de carnet per haver donat positiu. Aquesta situació li comportarà que hagi de passar un mes a la presó en règim de semillibertat. L'home ja estat condemnat diverses vegades a tractaments en la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital fins a rebre l'alta. El seu nivell de reincidència ha fet que en la major part de l'última dècada hagi estat sense carnet de conduir, fet però que no sembla que li hagi impedit agafar el cotxe. I fer-ho amb prou alcohol al cos per donar més de 0,8 en els controls.