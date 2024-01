Un home d'Indiana que es va amagar a Andorra arrestat per contractar un sicari que va assassinar la seva germana

Andorra la VellaLa policia espanyola, en una operació conjunta amb l'FBI ha detingut un home acusat d'haver contractat un sicari per matar la seva germana a Evansville el desembre del 2021. Daniel Huggler va contractar Daniel Lawrence Alvey per assassinar Olivia Huggler a Evansville (Indiana). El sicari anava amb una màscara i va disparar contra Olivia Huggler. Alvey va disparar ràfegues de bales que no només van matar la dona sinó que van deixar greument ferides dues persones més. Un d'ells estava sortint del garatge sense saber que passava quan van rebre diferents impactes de projectils.

El sicari Daniel Alvey va ser detingut, va confessar i va ser condemnat a 45 anys de presó. No va voler, però delatar Daniel Huggler que va ser alliberat. Dues setmanes després, Huggler va marxar dels Estats Units i, segons la fiscalia del comtat de Vanderburgh, es va instal·lar a Andorra. La investigació, però no es va aturar i el sicari va delatar finalment a Huggler. No només l'havia contractat pel crim, sinó que li va facilitar l'arma i la munició.