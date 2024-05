Dos homes es barallen en una disco i la dona d'un rep un cop de puny al llavi en interposar-se

Andorra la VellaEn una discoteca va tenir lloc un enfrontament entre dos homes. La tensió va anar augmentant i va arribar un moment en què estava clar que els dos homes anaven a pegar-se. La parella d’un dels dos es va interposar perquè volia evitar la baralla, però es va endur un cop de puny al llavi per part de l’home que no anava amb ella. Immediatament, la seva parella, va donar un altre cop de puny a l’agressor. La dona agredida va acabar a Urgències perquè la tractessin de la ferida al llavi. Els dos homes van acabar condemnats per un delicte de lesions a 15 dies d’arrest nocturn condicional.