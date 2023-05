ImmoSer denuncia que els estan suplantant per oferir lloguers falsos

Andorra la VellaLa immobiliària andorrana immoSer alerta els usuaris en les seves xarxes que els estan suplantant des de perfils falsos per tal d'oferir lloguers que no existeixen per estafar la gent.

En primera instància posen preus lleugerament inferiors als de mercat, el que fan servir com a mel per atreure les abelles. Després demanen diners per avançat perquè la gent el reservi sense visitar-lo, i allà és quan ingressen els diners i desapareixen.