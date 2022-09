Incendiat a Canillo un vehicle

CanilloEl cos de Bombers informa que aquesta tarda han estat requerits per intervenir en l'incendi d'un vehicle tipus 4x4, amb matrícula andorrana, a l'entrada de Canillo, prop de Racons. El conductor ha estat qui ha avisat a Bombers i es troba totalment intacte. Únicament hi ha danys materials. L'avís s'ha produït cap a les 17:40 i s'han desplaçat dues dotacions per extingir l'incendi.